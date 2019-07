Alain Battisti réélu président de la FNAM

Président de la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) depuis 2013, Alain Battisti vient d’être réélu à ce poste pour 3 années supplémentaires. Dans un communiqué, celui qui est également le président de la compagnie aérienne française Chalair a déclaré que de "grands chantiers attendent la FNAM dans les domaines économique, social et réglementaire" et que "les enjeux liés au développement durable structureront de plus en plus les activités de la fédération". Dans ses fonctions de président, Alain Battisti travaillera avec un bureau composé de Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint de Hop ! (filiale d’Air France), Claude Deorestis, conseiller du président de la Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale (CSAE), Bertrand d’Yvoire, dirigeant responsable chez Dassault Falcon Service et Laurent Magnin, président de La Compagnie et de XL Airways.