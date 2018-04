Alaska Air : San José et plus de Seattle au départ de JFK cet été

Alaska Airlines lancera le vol San José – New York JFK, le 6 juillet 2018. L'A320 décollera de la baie de San Francisco à 7h05 tous les jours pour se poser à JFK à 15h43. Le retour prévoit un départ à 16h45 pour une arrivée à 20h23.La compagnie n'est pas la seule à miser sur cette route cet été. Delta a prévu d'assurer la même ligne à compter du 8 juin 2018. Alaska Air va aussi proposer une nouvelle liaison entre New York JFK et Seattle, portant ainsi son offre à 3 vols quotidiens entre les deux villes. A partir du 6 juillet, l'avion décollera de Seattle à 7h05 pour se poser à NYC à 15h35. Il quittera la côte est à 18h55 pour un atterrissage dans l'état de Washington à 22h26. Ce nouveau vol permet d'améliorer l'offre de correspondances. Les voyageurs d'affaires ont accès à 10 destinations internationales au départ de JFK.