Allier travail, sport et détente à Courchevel

Le centre Aquamotion lance une nouvelle offre destinée aux entreprises et accueille leurs réunions, séminaires, formations, activités team-building et séjours Incentive.Ses installations comptent entre autres une vague de surf, un espace aqualudique, un spa et balnéo, des murs d'escalade. Il est aussi possible de s'offrir une pause détente et bien-être en faisant de la cryothérapie (-180°c), de la sophrologie ou encore de la réflexologie.Pour le team-building, l'espace propose de nombreuses activités aussi bien l'été que l'hiver : beach volley, randonnée, ski, ou plus original encore, curling humain, footboule et parcours en raquette à l'aveugle.Le restaurant Stars'n'Bars peut être privatisé. D'une surface de 350m², il offre une capacité de 120 personnes assises ou 270 personnes debout. Une salle VIP de 75m² peut recevoir 45 participants assis ou 50 debout. Les entreprises ont la possibilité d'y organiser des événements, repas ou soirées thématiques.Le centre qui compte plusieurs partenaires dans le domaine des 3 Vallées, peut aussi s'adapter aux demandes des entreprises.75€ TTC par personne- Location de la salle avec matériel de base- 2 pauses café- Déjeuner au sein du restaurant (entrée, plat, dessert ou buffet)116€ avec accès Aquawellness illimité60€ TT par personne- Location de la salle avec matériel de base- 1 pause café- Déjeuner au sein du restaurant (entrée, plat, dessert ou buffet)100€ avec accès Aquawellness illimité(à partir de 10 personnes) :Accès libre journée Aquawellness + Aqualudique + pause goûter : 37€Team-Bulding, Cohésion d'équipe, escalade, olympiade de glisse, construction d'igloo, vague de surf, icaros à partir de 60€Retrouver sa sérénité au travail. Atelier collectif transmission d'outils : yoga sur chaine et sophrologie en entreprise 2x45min + accès libre détente Aquawellness à partir de 60€Marche relaxante en pleine nature, cours d'aquasport, évaluation individuelle forme et santé (force, souplesse, mobilité) + accès libre détente Aquawellness à partir de 60€1297 Route des Eaux Vives,73120 CourchevelTel : +33 (0)9 71 007 300