American : le bagage cabine inclus dans les billets Basic Economy dès septembre

"L'offre Basic Economy marche bien dans les marchés où nous la proposons"

"La suppression de la restriction bagage rendra le billet Basic Economy plus compétitif, nous permettant d'offrir des prix bas à plus de clients"

Si American a prévu de faire quelques économies au vu de sa contre-performance du deuxième trimestre 2018, elle s’apprête à faire un geste pour rendre son offre Basic Economy plus attractive. Le bagage cabine ainsi que l'article personnel (sac à main, pochette...) seront inclus gratuitement dans l'offre à petit prix à compter du 5 septembre 2018 (aussi bien pour les réservations que les vols effectués à partir de cette date).En revanche, le billet restera non remboursable et non modifiable.D'ici là, les règles actuelles du tarif de cette gamme, lancée en février 2017 , continueront de s'appliquer. L'enregistrement d'une valise est facturée 25 dollars.assure le Président d'American Robert Isom., explique-t-il.