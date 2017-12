American : le bug des vacances des pilotes pourrait coûter 10 millions de dollars

"Nous estimons que la différence entre un taux de rémunération de 150% et 200% est suffisamment négligeable pour que nous ne critiquions pas la direction pour cette approche plus douce et collaborative qui évite une couverture médiatique négative et l'angoisse des passagers".

Les 15 000 vols d' American programmés sans pilote entre les 17 et 31 décembre 2017 à cause d'une erreur informatique auront finalement un équipage à bord. Mais pour convaincre les pilotes de monter dans l'avion, la compagnie qui proposait aux syndicats une augmentation de 150% pour ces vols, a finalement accepté de payer les volontaires 200% de la paie normale. Selon Jamie Baker, expert aérien de J.P. Morgan, cette incentive va coûter 10 millions de dollars à l'entreprise. Il reconnaît que doubler le salaire des pilotes volontaires peut paraître extrêmement généreux et onéreux pour la société. Mais il explique, dans un mémo pour les investisseurs,: