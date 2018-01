American : un nouveau Lounge à l'aéroport de Los Angeles

American vient d'inaugurer un espace de près de 1350m² sur l'aéroport de Los Angeles entièrement dédiés à ses clients des cabines Avant. Le Flagship Lounge, réservé aux passagers Business et First internationaux ainsi que ceux des vols transcontinentaux pour New York JFK, a été entièrement rénové. Cet espace moderne a été pensé pour que les voyageurs puissent se relaxer, se restaurer ou travailler sereinement avant de prendre leur vol. Des chambres calmes ainsi que des douches sont à leur disposition. Un buffet leur propose des plats chauds ou froids. Par ailleurs, la carte des boissons propose du vin, du champagne, de l'alcool ou des softs.



Le salon abrite également le premier Flagship First Dining de l'aéroport de Los Angeles. Cette offre de restauration dédiée uniquement aux clients First propose un service à la table. La carte met en avant des mets de saison, des recettes locales ainsi que le plat signature d'American, le Flagship Burger. De plus, la mixologiste new-yorkaise Pamela Wiznitzer a imaginé plusieurs cocktails.



Ces nouveaux aménagements font partie d'un plan d'investissement de 200 millions de dollars pour l'amélioration de l'expérience de voyage luxueuse de la compagnie