American Airlines : n'oubliez pas votre carte de crédit à Miami

Les comptoirs d'American Airlines du Miami International Airport n'acceptent plus l'argent liquide depuis le 18 janvier 2018. Ainsi, les passagers qui doivent enregistrer une valise supplémentaire, payer un surplus de bagage ou simplement s'offrir un extra, ne peuvent payer ce surcoût qu'avec une carte de crédit.



La compagnie américaine a indiqué avoir pris cette décision pour accélrer les check-in. En effet, elle a remarqué que les transactions en cash sont plus longues que celles réalisées avec une carte bleue.



American a déjà mis en place ce modèle "cashless" dans une cinquantaine d'aéroports dont New York JFK et La Guardia, Los Angeles Airport ou encore Dallas/Fort Worth International Airport.



Toutefois les voyageurs d'affaires qui n'ont pas leur carte avec eux ont une solution. American a noué un partenariat avec Ready Credit. Cette borne permet de convertir son argent liquide en carte de débit jusqu'à 1000 dollars. Une charge de 5 dollars par transaction est appliquée.