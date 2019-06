American Airlines intègre le Wi-Fi à bord

Les voyageurs d'affaires volant avec American Airlines auront le plaisir de pouvoir accéder au réseau Wi-Fi à bord lors de leur prochain voyage. Au total, 700 avions sont désormais équipés dont des Boeing 737, des A319 et A320. Ce service sera disponible sur les vols intérieurs et internationaux. En revanche, aucune option gratuite ne sera proposée et il vous faudra payer la somme de 16$ pour un pass à la journée pré-payé avant le voyage et de 19$ lors d'un paiement à bord. Deux options pour 2 heures et 4 heures de connexion seront également mises à disposition (12$ et 17$).