Selon Travel Daily Media, American Express GBT va acquérir DER Business Travel, branche de la société allemande de tourisme DER Touristik spécialisée dans la gestion de voyages d'affaires. L’acquisition devrait être définitive au troisième trimestre 2019. La société DER Business Travel est basée à Francfort et compte 600 employés. Elle opère ses services sur 42 sites différents en Allemagne.







Le but affiché par Amex GBT est d’étendre sa présence dans les petites et moyennes entreprises allemandes. De son côté, DER Business Travel pourrait profiter de la renommée d’Amex GBT et de son réseau mondial. Les entreprises clientes de la société allemande auraient également accès à la plateforme technologique de son acquéreur. Pour Elyes Mrad, senior vice-président et directeur général international d’Amex GBT, "l’acquisition est une grande opportunité compte tenu de la complémentarité de l’activité des 2 sociétés : GBT s’adresse à des clients multinationaux tandis que DER s’occupe des petites et moyennes entreprises allemandes". Mark Tanz, directeur général de DER Business Travel estime que l’acquisition est "un moment privilégié pour DER, ses collaborateurs et ses clients" et qu’il s’agit "d’une réelle opportunité d’offrir une nouvelle proposition de valeur collective aux entreprises allemandes".