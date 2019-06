Amex GBT : optimiser les plateformes OBT devient une priorité pour les travel managers

Au total, 92% des travel managers déclarent avoir adopté des outils de réservation en ligne et de plus en plus d'entreprises adoptent un processus de réservation plus efficace et rationalisé. Dans les sociétés où les collaborateurs se déplacent fréquemment, la demande vers une plateforme de réservation unique (OBT) est en force hausse. Il est d'ailleurs important que tous les canaux soient intégrés sur une seule et même plateforme pour 80% des sondés.



Si 81% des répondants déclarent avoir adopté une politique voyages qui exige que les voyageurs réservent leurs voyages en utilisant les outils et plateformes de l'entreprise, ils sont en réalité 5% à avouer que cette directive est respectée par moins de 10% des salariés.



Ce chiffre atteste que les collaborateurs doivent être formés pour favoriser l'adoption des politiques voyages et que les entreprises doivent porter une attention toute particulière sur la communication en interne. En parallèle, 39% des travel managers déclarent que la plupart des voyageurs n’effectuent pas leurs réservations via l’outil car ils pensent pouvoir trouver un meilleur prix ailleurs et réaliser ainsi des économies.



Afin de bannir ces a priori et améliorer l'expérience utilisateurs, il est essentiel que les politiques voyages évoluent en fonction des attentes des collaborateurs. Par exemple, 11% des répondants déclarent que les solutions de messageries instantanées et en ligne sont aujourd’hui utilisées pour réserver des déplacements ; mais plus du tiers, 35%, prévoient de les ajouter comme options à disposition pour les futurs voyageurs.





"Les travel managers doivent être attentifs à l’évolution des attentes des voyageurs. L’expérience vécue lors de la réservation doit être extrêmement flexible et ressembler à celle perçue dans le cadre d’un voyage personnel. Si la personnalisation et la flexibilité sont des points importants, les collaborateurs doivent également comprendre la valeur ajoutée et les fonctionnalités des plateformes OBT. Les travel managers devraient trouver des solutions pour mettre en avant leur intérêt et leurs fonctionnalités », déclare Fitzgerald Draper, Directeur de la

Recherche chez ACTE.