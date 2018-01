Animateur réseau H/F

Responsable de l’animation de votre portefeuille d’hôtels, vous accompagnez les hôteliers en amont et en aval des contrôles qualité. Vous réalisez les audits et contrôles qualités dans le respect des procédures du groupe, notamment sur les aspects charte, propreté et équipements.En tant qu’animateur et ambassadeur des hôtels auprès du siège, vous contribuez à créer une cohésion entre les hôtels de votre portefeuille, organisez et animez des réunions et temps forts.Garant des indicateurs de performances, vous réalisez un suivi administratif rigoureux et veillez à l’atteinte des KPIS fixés par le groupe.Ce poste s’adresse à un diplômé d’études supérieures parlant couramment anglais ayant acquis au moins deux ans d’expérience en animation de réseau et/ou en contrôle qualité, idéalement en hôtellerie. Une formation certifiante aux process qualité de la marque est prévue.Lieu de travail : COURBEVOIEInformations salariales : Entre 30 et 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : dpm@agencevitaeconseil.com