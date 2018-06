Anne-Marie Couderc (AF KLM) explique la fermeté face aux syndicats

J'ai été plus que surprise de constater qu'à peine achevée la dernière rencontre avec une organisation syndicale, un préavis de grève de quatre jours était déposé, qui plus est durant l'un des premiers week-ends de grands départs

Dans une longue interview aux Echos , la Présidente d'Air France KLM Anne-Marie Couderc justifie la position de fermeté face aux menaces de grève. Elle explique avoir rencontré chaque organisation pour renouer le dialogue, mais a vite fait face à un mur : "".Sur les salaires, "(NDLR, l'intersyndicale)".Appelant à la raison et soulignant la situation fragile de la compagnie, elle confirme que sa priorité est de recruter au plus vite un nouveau PDG, si possible dès début juillet. Anne-Marie Couderc affirme avoir toute latitude pour choisir un candidat, pas forcément issu du sérail : "". Son profil idéal : "".