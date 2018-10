Anne Pronost : "Pilote, c'est aussi un métier de femme"

On pourrait écrire, voyageur d'affaires, c'est aussi un métier de femmes, car on oublie trop souvent que de nombreux cadres ou techniciennes se déplacent pour leur entreprise. En l'occurrence, nous nous permettons de relever ce sympathique entretien d'Anne Pronost réalisé par Le Figaro . Commandant de bord chez Air France, Anne Pronost vient d'entrer dans le cercle très masculin des contrôleurs en vol de la Direction générale de l'aviation civile et cet entretien permet d'en savoir plus sur la vie des pilotes qui nous emmènent en déplacement professionnel... ou privé !