Après le typhon Mangkut, l'aéroport de Hong Kong ouvert jour et nuit

" Habituellement, les deux pistes sont fermées à tour de rôle pour l'entretien de nuit ", explique un porte-parole de l'Administration de l'aéroport de Hong Kong, " Mais elles seront toutes les deux ouvertes pendant deux nuits pour éliminer le plus possible l'arriéré ."



L'aéroport demande aux passagers de confirmer l'heure de départ de leurs vols auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport, et a remercié son personnel d'avoir maintenu les opérations dans des conditions météorologiques extrêmes.



Mangkhut, pour lequel le signal d'ouragan n° 10 a été émis, a frappé Hong Kong dimanche pendant 10 heures avec des vents violents et une onde de tempête record.