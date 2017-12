Arabie Saoudite : des visas de tourisme au 1er trimestre 2018

Dans le cadre de son programme "Vision 2030" , l'Arabie Saoudite prévoit entre autres de mettre en place des visas touristiques pour faciliter la venue des visiteurs étrangers. Le dispositif sera lancé au 1er trimestre 2018. Le prince Sultane ben Salmane ben Abdelaziz, en charge du secteur touristique dans le royaume, a expliqué à l'AFP que "toutes les autorisations gouvernementales" avaient été délivrées.



Il a ajouté : "Nous somme actuellement en train de préparer la réglementation - qui est éligible pour un visa et comment l'obtenir" . Toutefois, il a assuré que ces visas seront électroniques et proposés à "tous les ressortissants dont les pays autorisent leurs citoyens à visiter" l'Arabie saoudite.



Actuellement la réglementation pour venir dans le territoire saoudien est stricte. Les permis d'entrée sont délivrés uniquement aux pèlerins se rendant sur les lieux saints de l'islam ou aux personnes parrainées par un ressortissant saoudien, une société ou un organisme officiel.



Par ailleurs, les autorisations sont accompagnées de plusieurs restrictions comme l'obligation de voyager avec une compagnie accréditée et de séjourner dans des hôtels référencés.