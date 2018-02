Assistant Chef de Projet Mice H/F

- Vous êtes passionné par le monde du voyage.- Vous devrez en particulier assurer le conseil et la vente suite aux demandes des clients par téléphone ou Internet- Négocier les tarifs des prestations- Confirmer les réservations auprès des prestataires et les suivre- Vous avez une bonne culture générale- Vous avez le sens de l’organisation, dynamique, efficace et rigoureux- Vous maitrisez les outils informatiques, GDS Amadeus , Internet- Vous maitrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit- Vous avez 2 à 5 ans d’expérience de vente en agence de voyagesLe poste est à pourvoir immédiatementLieu de travail : SCEAUXInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : lilianetravelagency@gmail.com - par courrier :LILIANE TRAVEL AGENCY19 Avenue de la Duchesse du Maine92230 Sceaux