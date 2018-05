Assistant commercial H/F pour Selectour

Sous la responsabilité du Directeur Voyage d’Affaires, le (la) candidat (e) cherchera à optimiser le support commercial apporté aux agences du réseau.- Construire des propositions commerciales personnalisées et répondre aux appels d’offres- Assister les agences dans le cadre de soutenance ou de suivi de compte- Travailler en collaboration avec l’équipe support online SBT- Assurer le suivi des partenariats existants- Rédiger et publier dans l’intranet les documents de présentations- Représenter le réseau lors des salons et conférences- Expérience dans une fonction commerciale à un poste similaire (ex. TMC, plateau d’Affaires).- Maitrise des outils Office- Bonne communication verbale et écrite- Anglais courant (écrit et oral) impératifs.Poste en CDI à pourvoir rapidement.Lieu de travail : Ivry-Sur-Seine (Métro Porte de Choisy Ligne 7, Tram T3a)Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : affaires@selectour.fr