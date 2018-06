Assistant(e) Travel Manager H/F – Stage

Intégré(e) à l’équipe Service Voyages d’Ubisoft, vos missions seront les suivantes :- Vous accompagnez les collaborateurs dans l’organisation de leurs déplacements ;- Vous traitez les demandes de réservation des voyages des collaborateurs (hôtel, restaurant, billet d’avion, billet de train, location de voitures) ;- Vous accompagnez les collaborateurs dans leur organisation d’événements (réservations de salles de séminaires, de transports, de restaurants…) ;- Vous contrôlez régulièrement la bonne application de la politique voyage ;- Vous intervenez en cas de gestion de crise et mettez en œuvre les mesures qui éviteront leur reproduction pour porter assistance et accompagner efficacement les voyageurs.- Vous assurez l’identification des prestataires Hotels et MICE les plus adaptés pour Ubisoft ;- Vous participez à la mise à jour et à l’analyse des tableaux de bord de l’activité voyages.- Vous participez à la rédaction d’outils de communication visant à mieux informer les collaborateurs sur l’actualité Voyages (newsletters, blog voyages…) ;- Vous participez à la mise en place d’outils de reporting consolidés pour l’ensemble du pôle.• Vous justifiez d’une première expérience réussie dans le corporate travel ou en agence de voyage ;• Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques (notamment d’Excel) ;• Vous appréciez le travail en équipe et êtes doté(e) d’un excellent relationnel ;• Vous faîtes preuve de très bonnes qualités de rigueur et d'organisation et avez un intérêt marqué pour les problématiques de corporate travel (tendances…) ;• Vous avez une bonne maitrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.Stage de 6 mois à pourvoir dès Juillet 2018Lien vers l'annonce Vidéo à regarderLieu de travail : MontreuilInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : lea.quivy@ubisoft.com