Désireuse de relever de nouveaux défis et d’enrichir mon parcours dans l'événementiel et le tourisme d'affaires.Toute jeune dans cette profession, j’ai été amenée à endosser des responsabilités, coordonner les différents événements pour des projets de présentation comme Chef de Projet événementiel / Logistique.Ma langue maternelle - Le Roumain : je maîtrise l'oral et l'écrit / Le français , l'oral et l'écrit /Le Russe l'oral et l'écrit / L'Anglais - Courant / Espagnol - Débutante.Mon premier emploi comme Chef de projet Logistique dans mon pays d’origine - la Roumanie, ( Bucarest ).Toute de suite la confiance avec mes collaborateurs concernent ce poste, le faite que je maîtrise trois langue et que je suis très autonome, j'ai eu des responsabilités très vite sur des projets, comme chef de projet événementiel logistique.C’est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de fournir tout détails complémentaires sur mes expériences.Intitulé du poste recherché : Assistante Chef de Projet Evénementiel/ Tourisme d'affairesLieu de travail souhaité : ParisPrétentions salariales : A déterminer selon le posteDéplacements fréquents acceptés ? : ouiSi le profil de cette candidate vous intéresse, n'hésitez pas à demander ses coordonnées à notre Assistante Annick Legendre en précisant la référence : "Assistante Chef de Projet Evénementiel/ Tourisme d'affaires"