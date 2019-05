Aurélie Soulat (Sabre France) : "NDC est en train de modifier le secteur et c’est un gros sujet pour nous"

"Ces dernières années, Sabre a beaucoup investi et a gagné des parts de marché dans l’Hexagone. Nous avons terminé l’année 2018 avec une belle croissance et l’année 2019 commence très bien"

Après 13 ans années d'expériences dans le marché du tourisme, Aurélie Soulat a pris la direction de Sabre France début 2019 quelques mois après le départ de Dimitri Tsygalnitzky Passée chez Accor et Booking.com, elle a acquis de solides compétences dans le secteur du digital et espère, "mettre à profit toute cette expérience chez Sabre"., a-t-elle confié à la rédaction de Tom.travel. Ses missions : continuer de développer Sabre sur le marché français et accompagner les équipes d'experts, les clients et leurs partenaires.Pour retrouver l'interview dans son intégralité veuillez cliquer sur ce lien