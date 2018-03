Austrian Airlines : la Premium Economy disponible sur tous les vols long-courriers

une plus grande intimité et plus d’espace sur le côté

Austrian Airlines vient de finaliser la mise en place de sa classe Premium Economy sur l'ensemble de sa flotte long-courrier. Au total, 228 sièges ont été installés dans les 11 Boeing. Le 12eme appareil, qui sera livré au printemps, proposera également ce nouveau fauteuil.Le siège Premium Economy a été produit spécialement pour le groupe Lufthansa par le fabriquant Zim. Il offre jusqu'à 97cm d'espace pour les jambes. Par ailleurs, des reposes-pied supplémentaires ont été dessinés afin de soulager les jambes des passagers. L'accoudoir central abrite une table rabattable. La compagnie assure que ce large accoudoir personnel offre "".Par ailleurs, pratique pour les voyageurs d'affaires, le fauteuil est équipé d'une prise de courant et d'un port USB. L'écran tactile fait 12 pouces. Les clients de cette nouvelle classe peuvent enregistrer gratuitement deux bagages de 23kg et choisir leur repas à bord dans une menu. Ils se voient également proposer un kit d’accueil.