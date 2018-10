Auto-partage à Paris: Renault et Ada lancent Moov'in

Baptisé Moov’in.Paris by Renault, le service d’auto-partage remplaçant Autolib’ doit entrer en circulation cette semaine. Le constructeur, qui a développé sa solution en partenariat avec ADA, a déjà déployé 100 Renault Zoe et 20 Renault Twizy à Paris, ainsi qu’à Clichy. Une première étape qui " permettra de tester et d’ajuster le fonctionnement du service pour en assurer une qualité optimale, précise la marque au losange. Le nombre de véhicules mis en service sera rapidement augmenté pour suivre la demande client ."



La mise à disposition des véhicules électriques, ainsi que la maintenance et la réparation, sont assurées par le constructeur. De son côté, ADA prend en charge les opérations de repositionnement et de recharge, mais aussi le SAV et la facturation.



Après Renault, ce sera au tour de PSA de lancer son propre service d’auto-partage, Free2Move. Les détails concernant ce dernier reste à connaître mais le groupe a déjà annoncé un lancement d’ici fin 2018.