Autoroutes : la conduite dangereuse des automobilistes français

Après deux années de baisse, les vitesses relevées sur les autoroutes sont en hausse. 43% des conducteurs roulent au dessus des seuils autorisés, contre 38% l'année dernière. Des usagers qui roulent trop vite et trop près également. Les distances de sécurité sont de moins en moins respectées. La situation s'était un peu améliorée l'an passé mais elle se dégrade beaucoup depuis janvier. Sur la voie de gauche, presque un conducteur sur cinq est en excès de vitesse et « colle de trop près » les autres véhicules.



Autre motif d'inquiétude, l'utilisation du téléphone au volant. Près de 6% des automobilistes conduisent avec le smartphone à la main, contre 3,7% en 2015, selon SANEF. Chez les chauffeurs poids-lourds, le chiffre monte même à 15%, c'est deux fois et demi plus que pour les voitures. Cela se traduit dans les chiffres. 21% des poids-lourds débordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Soit un camion sur cinq et un écart toutes les deux minutes. Tous les quarts d'heure, un camion roule même carrément dans cette voie. Autant dire qu'un piéton ou une voiture arrêtée est immédiatement en danger de mort.