Autoroutes : la radio SANEF 107.7 disponible sur les enceintes connectées

La radio Sanef 107.7, qui informe les automobilistes sur les conditions de circulation lors de leur trajets (A13, A14, dans les Yvelines), enrichit son offre grâce à l’assistant vocal pour les enceintes connectées Google Home et Alexa d’Amazon, sans limite de distance par rapport au réseau autoroutier.







"Les auditeurs peuvent désormais écouter la station où qu’ils soient et à tout moment en sélectionnant l’information souhaitée par axe autoroutier, par zone géographique ou tout simplement pour suivre le programme en direct", explique la société d’autoroute.







Que ce soit pour mieux préparer son voyage, anticiper, garder la maîtrise de son déplacement et de son temps, le matin pour se rendre à son travail, le soir après sa journée de travail, ou au moment des grands départs estivaux, Sanef est désormais disponible en mobilité et depuis chez soi pour répondre aux questions utiles aux déplacements du quotidien, des week-ends et des vacances.







Grâce à l’application Sanef 107.7 compatible avec les enceintes connectées, les auditeurs peuvent composer leur programme radio "à la voix et à la carte" selon trois critères d’écoute :



-Le dernier point trafic sélectionné par axe (A1, A4, A13…) ou par réseau (Est, Nord, Ouest),



-L’écoute de la radio en direct par axe ou réseau,



-Le reportage du jour.







Ce service gratuit permet à radio Sanef 107.7 d’élargir son rayon de diffusion aux 1,7 million de Français équipés d’enceintes connectées à ce jour et qui les utilisent principalement pour écouter de la musique, obtenir des informations sur la météo ou diffuser leur radio préférée.