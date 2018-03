Avant-Première : l’AFTM propose une bible sur la prévention des risques en déplacement pro

Que dit la loi pour aller plus loin ?

Comme il ne saurait y avoir de constat sans législation et jurisprudence, le document aborde clairement ce sujet sans pour autant commenter les textes au regard de la vision juridique que pourrait apporter un tribunal en fonction d’une situation précise. C’est une neutralité appréciable à une époque où l’interprétation prime souvent sur les faits.

Bien évidemment, le fameux arrêté Karachi est évoqué, tant il sert aujourd’hui de base à la compréhension du besoin de sûreté au sein des entreprises. Mais au-delà, si le code du travail permet une définition de l’activité du salarié, l’union européenne s’est elle aussi attachée à donner sa vision des règles d’exercice professionnel au sein de la communauté. Il en découle naturellement des règles et des lois qui prennent en charge la protection du travailleur quel que soit le pays où il se trouve. Mais de la profusion nait la confusion.



Que dit le Livre blanc à ce sujet ? Il rappelle tout d’abord les obligations de l’employeur dans ce domaine. Il reprécise la nature même du besoin de rapatriement lorsqu’il existe. Enfin, il établit la responsabilité de l’employeur face au droit du travail et en rappelle les grandes lignes. Cela peut paraître une évidence, mais peu d’entreprises sont conscientes de la masse de textes et de lois qui s’appliquent autour des déplacements professionnels.



De cet ensemble de constats, les rédacteurs égrènent les grands principes clés qui sont devenus aujourd’hui des références. Ils rappellent d’ailleurs que la faute inexcusable à une définition assez claire et s’applique lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, ou si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Une petite phrase qui fait le bonheur des avocats et qui se niche jusque dans le temps libre du salarié lors d’un déplacement professionnel. Le bleisure devient un risque social plus qu’un moment de détente pour le salarié !



On le comprend vite, cette jurisprudence est loin d’être anodine. Celle née de l’attentat de Karachi a permis de dresser la part de responsabilité de l’entreprise et les moyens de protection à mettre en place pour y répondre. Tout naturellement, ce chapitre lié à la jurisprudence évoque aussi le droit de retrait du salarié, son retour en France et la notion de responsabilité qui lui incombe. Cela peut apparaître un détail, mais il est essentiel de bien comprendre le lien de subordination et donc les obligations du salarié en matière de déplacement professionnel. Toute entreprise aujourd’hui l’aborde dans le cadre de son règlement intérieur ou détermine des règles précises lors des missions à l’étranger.



Le sujet est encore trop neuf pour être abordé mais certaines entreprises font également signer des déclaration de « prise de conscience » à leurs salariés qui sont ainsi informés des limites acceptables lors des espaces de bleisure . Difficile de savoir la valeur juridique d’un tel document.



À l’image de la politique voyages, on se dit aujourd’hui que la politique sûreté doit accompagner l’entreprise dans la mise en place de règles claires lors des déplacements professionnels. Peut-on pour autant conseiller à une société d’assurer elle-même l’écriture et la réflexion autour de ce sujet ? Tout cela nous semble difficile en raison de l’absence constatée de communication sur ces sujets auprès des voyageurs. Si le Travel manager fait appel à des entreprises spécialisées, la chaîne d’information n’est pas toujours au point et la localisation des voyageurs, pourtant devenue un sujet récurrent au sein des agences de voyages, reste encore défaillante.



Beaucoup d’experts, souvent guidés par l’expérience, conseillent aux entreprises de dresser dans un premier temps le tableau des risques potentiels en fonction de leur destination. Cela ne veut pas dire qu’ils en éliminent d’autres mais qu’ils se focalisent principalement sur la notion de danger réel, immédiat et perçu.

Au-delà, si la sûreté est un élément essentiel, la protection sanitaire n’est pas à négliger. Elle peut s’appliquer aussi bien au moment de choisir un hôtel, de se rendre dans un pays à risques, d’être soi-même en situation de faiblesse lors d’un voyage d’affaires. Tout cela ne saurait se faire dans l’urgence. D’où le plan proposé par le Livre blanc qui invite les sociétés à constituer leur programme d’intervention en cas de crise avec, à la clé, toutes les solutions envisagées face aux problèmes.



Arrêtons-nous un instant sur cette notion de « cellule de crise ». Le livre blanc lui donne des contours que peu de PME/PMI voire d’ETI pourraient développer. Mais il évoque ce que l’on pourrait appeler "l’anticipation de la sûreté". Une ébauche de toutes les solutions disponibles qui peut être activée lors d’un événement gravissime où se vivent les incidents. De fait, c’est bien en amont que l’ensemble des solutions potentielles doit être abordé, chiffré, détaillé et communiqué à l’ensemble des acteurs qui auront à intervenir… Y compris le salarié qui se doit d’être rassuré.