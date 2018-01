Avis Budget Group : un nouveau Président pour la France et le Benelux

En tant que Président d'Avis Budget Group pour la France et le Benelux, Laurent Sculier dirigera les opérations de l’ensemble des marques du groupe (Avis Location de Voitures, Budget Location de Voitures, France Cars et Zipcar) en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Luxembourg.



Il aura également pour mission d’accélérer le déploiement des initiatives de l'entreprise, en termes de mobilité, à travers la région.



Laurent Sculier a rejoint Avis Budget Group en 2005. Après avoir supervisé la gestion des flottes à des postes seniors et internationaux durant douze ans, notamment dans les régions Europe et Asie Pacifique, il occupait le poste de Directeur général pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (BENELUX) et avait la responsabilité de Zipcar Paris et Bruxelles.



Diplômé de l’Institut d’Enseignement Supérieur Economique de Bruxelles (ISEC), Il a débuté sa carrière au sein des groupes Europcar et LeasePlan Belgique.