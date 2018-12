B&B Hotels : les voyageurs d'affaires peuvent regarder leurs propres vidéos sur la télé

Le groupe B&B Hotels va progressivement installer Chromecast dans les chambres de ses établissements français.



Cette clé multimédia permet d'utiliser un appareil mobile pour diffuser directement sur la télé des vidéos YouTube, des séries TV, des films, des clips musicaux, des événements sportifs, des jeux et d'autres contenus.



Chromecast est compatible avec iPhone, iPad, les téléphones et les tablettes Android, les ordinateurs portables Mac et Windows, ainsi que les Chromebooks.