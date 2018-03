BCD Travel : le Royaume-Uni reste la première destination des voyageurs d’affaires

Les USA attirent les corporates

Pas de changement non plus sur la première marche du podium mondial. Comme l’an passé, New York est la destination principale pour les voyages hors Europe. Shanghai occupe la 2ème place tandis que Dubaï est 3ème.



Les USA constituent une place d'affaires incontournable. Cinq des dix premières villes du classement se trouvent aux États-Unis, dont deux villes en Californie. La Silicon Valley et ses nombreuses entreprises tech continuent d’attirer les voyageurs d’affaires.



Le top 10 inclut également deux villes chinoises, Shanghai et Pékin, en raison notamment des liens économiques avec la Chine, second partenaire commercial de l’Europe après les États-Unis.



"Nous observons que le nombre de réservations de billets d’avion a continué de croitre l’an passé. La place prééminente de certaines destinations reflète non seulement leur importance comme centres d’affaires mais également leur attrait en tant que destinations pour les conférences et événements" , ajoute Stewart Harvey, Président EMEA chez BCD Travel.