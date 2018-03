BCD Travel : peu de changement dans les prévisions 2018

"Nos prévisions initiales pour 2018 demeurent sensiblement les mêmes. Les tarifs des vols intercontinentaux en classe économique surpasseront légèrement nos prévisions initiales, tandis que se poursuit l’amélioration de l’économie mondiale"

"les inquiétudes au sujet de la demande nous ayant amenés à revoir à la baisse nos chiffres pour l’Oman et l’Arabie Saoudite. Nous avons également révisé nos prévisions pour l’Afrique à 6-8%, après avoir revu à la baisse nos prévisions pour l’Égypte, le Kenya et le Nigeria. Nos prévisions pour l’Asie sont passées de 1-3% à 2-4% ; nous avons revu à la hausse nos prévisions pour la Chine de 2-4% à 3-5% en raison de la demande plus forte que prévu"

BCD Travel a revu à la hausse ses prévisions concernant les tarifs aériens dans plusieurs marchés par rapport au rapport paru en septembre 2017 comme le Moyen-Orient, l'Asie ou l'Amérique latine. Avec l’embellie de la conjoncture économique, la demande aérienne mondiale et les cours pétroliers sont à la hausse, ce qui participe à l’augmentation des prix des billets.Concernant l'Europe, la TMC a revu ses prévisions à la baisse pour les vols intercontinentaux en classe affaires passant d'une hausse des prix des billets de 2% à 1%. En revanche, il sera plus onéreux de voyager en classe économique sur les long-courriers avec une hausse moyenne des tarifs de 1%.Du côté du pétrole, au vu de la pression sur l’offre et de la hausse de la demande, BCD a relevé son estimation du prix du baril de 50 à 60 dollars., explique Charuta Fadnis, senior director of research and analytics pour BCD Travel.Les prévisions région par région sont détaillées dans la révision semestrielle.Les perspectives concernant les tarifs hôteliers en 2018 restent inchangées, de 2 à 4%, à l’échelle mondiale. Toutefois, des ajustements ont été réalisés pour la région Moyen-Orient,, explique BCD Travel.Selon les prévisions, les prix des établissements européens en 2018 devraient toujours grimper globalement de +1 à 3%.Par ailleurs, la mise à jour des prévisions pour l’industrie 2018 détaille les nouvelles tendances comme l’incidence des surcharges imposées par les compagnies aériennes dans une tentative de réduire leurs coûts de distribution ; et les avantages d’intégrer la gestion des déplacements et des notes de frais, ainsi que les options pour l’étendre aux autres activités sous la forme d’une solution de bout en bout.