BCD Travel: ventes records en 2018

Une année 2018 exceptionnelle pour BCD Travel, de l'avis même de son PDG, John Snyder. " L'accent que nous mettons sur le partenariat et l'innovation, conçus pour mobiliser les voyageurs et stimuler les programmes intelligents, a continué d'attirer de nouveaux clients et de permettre aux clients actuels d'élargir la portée de leurs programmes ", explique-t'il avant de préciser, "cela nous a également aidés à maintenir le taux de fidélisation le plus constant de notre industrie au cours de la dernière décennie."



En 2018, la société a réinvesti plus de 40% de son EBITDA dans la technologie et les infrastructures. Une grande partie de ces investissements sont consacrés aux plates-formes numériques.



D'autre part, dans le cadre de sa stratégie de croissance, BCD continue d’investir dans les marchés émergents. En 2018, l’agence de voyages d’affaires est devenue majoritaire dans ses activités en Colombie et a récemment annoncé l’extension de son réseau mondial en Afrique du Sud.