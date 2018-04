Bangui sous surveillance, déconseillé aux voyageurs

C’est une dernière minute publiée par le site Conseil aux Voyageurs, du Minsitère des Affaires étrangères qui alerte les voyageurs et leurs acheteurs face à des tensions à Bangui, en République Centrafricaine. Le Quai d’Orsay recommande de reporter les voyages non obligatoires en République centrafricaine et de limiter les déplacements non essentiels à l’intérieur de la capitale et ce jusqu’à nouvel ordre.