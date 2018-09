Baromètre FCM Travel - DéplacementsPros : le voyageur d'affaires et la technologie : je t'aime moi non plus ?

"avec une limite budgétaire stricte".

Le sondage FCM Travel Solutions – DéplacementsPros a été réalisé auprès de 512 voyageurs d'affaires interrogés entre les 29 mai et 12 juin 2018.

"Le voyageur d'affaires et la technologie : je t'aime moi non plus ?"

Une grande majorité des voyageurs d'affaires (94%) pensent à protéger leurs smartphones ou ordinateurs avec un mot de passe. En revanche, peu de collaborateurs mettent en place des mesures de sécurité supplémentaires. Seulement 9% s'assurent d'avoir un antivirus, 7% désactivent la connexion automatique au wifi et au Bluetooth et 5% désactivent le partage de position sur leurs applications. Par ailleurs, 70% reconnaissent ne pas prendre de mesures pour favoriser la cybersécurité.Toutefois, les voyageurs d'affaires sont prêts à s'appuyer sur la technologie pour leur propre sécurité. 87% accepteraient d'être géolocalisés pendant un déplacement professionnel. Néanmoins, 31% d'entre eux souhaiterait que le dispositif s'active uniquement en cas d'incident.Sources de revenus supplémentaires, les compagnies aériennes développent de plus en plus leurs services additionnels. Les voyageurs d'affaires ne sont pas insensibles à ces offres. Près de 7 sur 10 sont intéressés par les embarquements prioritaires et près de 6 sur 10 par le choix du siège et l'espace supplémentaire pour les jambes ou encore un accès au lounge de l'aéroport. Par ailleurs, le wifi à bord séduit : 52% veulent en profiter.Par contre, les passagers sont intéressés par ces services, si c'est leur société qui paie. En effet, 53% des sondés ne veulent pas engager de frais personnels pendant un déplacement. D'ailleurs quasiment la même proportion (54%) estime que l'entreprise serait prête à prendre en charge ces dépenses supplémentaires car cela permet d'améliorer les conditions de voyage et par conséquent la productivité du salarié. 25% sont plus pragmatiques en reconnaissant que leur société accepterait maisLes assistants de voyage virtuels se développent. Pour les collaborateurs interrogés, ces applications n'ont d’intérêt que si elles permettent de recevoir des notifications en cas de perturbations (grève, retards, incident de sécurité) (61%), de centraliser toutes les réservations dans une appli unique (44%) ou encore d'offrir la possibilité d'effectuer des réservations (44%).Si les voyageurs d'affaires sont friands d'informations, ils ne perçoivent pas l’intérêt du partage de conseils dans un mode communautaire (26%). Ceux à la recherche de conseils cherchent surtout des suggestions de restaurant et de loisirs dans le pays de destination (22%) ou encore des bons plans pour gagner en confort comme le meilleur spot wifi dans l'aéroport (21%).Plus d'un sondé sur 10 voudrait aussi obtenir des informations sur la culture du pays pour éviter les impairs (business étiquette).Les résultats complets de l'étudesont disponibles via ce lien.