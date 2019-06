Ben Smith : « Air France se donne 5 ans pour rattraper le niveau de rentabilité du groupe IAG »

Une intervention très attendue où le dirigeant canadien a fait un premier bilan de sa présidence : « Le challenge était énorme mais je reste persuadé que Air France KLM a un très grand potentiel sur le marché » , a déclaré Ben Smith. « Mon premier défi a notamment été de gérer les conflits sociaux pour pouvoir avancer le plus rapidement possible », ajoute-t-il.

Arrivé aux commandes de la compagnie en septembre 2018, le dirigeant avait en effet pris ses nouvelles fonctions dans un climat social sous (haute) tension, notamment lié à d’importantes grèves des pilotes et PNC. « Air France a une vraie identité de marque et c’est ce qui fait notre force. L'engagement de nos employés est également très fort » , affirme le Président.



Concernant son mandat et l’avenir du groupe, Ben Smith est conscient qu'un certain retard est à rattraper mais, « la concurrence n’est pas loin devant ». « Air France-KLM se donne 5 ans pour rattraper le niveau de rentabilité du groupe IAG et Lufhtansa », ajoute-t-il. Pour y arriver, le Président compte sur les nombreux atouts du groupe et notamment sur sa filiale Transavia : « Nous allons développer de nouveaux accords avec les pilotes et continuer d'étendre le réseau Transavia ». Au sujet d’une possible low-cost long-courrier, Ben Smith est catégorique : « Ce n’est pas dans nos projets. Pour moi, ce modèle n’a pas encore fait ses preuves ». En revanche, c'est certain : « Air France a une valeur énorme et la France a aujourd’hui besoin d’une compagnie nationale puissante », conclut-il.