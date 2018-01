Bénéfices en hausse pour JAL

La compagnie Japan Air Lines a vu son bénéfice net grimper de 5,4% sur les neuf premiers mois de son exercice 2017/18 pour atteindre 114,1 milliards de yens (842,6 millions d'euros). Son chiffre d'affaires est de 1046 milliards de yens (7,72 milliards d'euros), soit une hausse de 7,2%. Entre avril et décembre 2017, la compagnie japonaise a géré près de 26 millions de passagers domestiques (+5,3%) et près de 6,4 millions de voyageurs internationaux (+1,5%).



JAL avait revu ses objectifs annuels à la hausse en octobre dernier, en raison d'une embellie de l'économie japonaise et de coûts de kérosène plus faibles, mais maintient cette fois-ci ses prévisions. Ainsi le transporteur table sur un bénéfice net de 121 milliards de yens (environ 900 millions d'euros) pour l'exercice qui s'achèvera le 31 mars.