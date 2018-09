Benjamin Smith va investir la moitié de son salaire fixe dans Air France-KLM

"J'ai déjà fait un investissement personnel en m'installant avec ma famille en France. Aujourd’hui, j'ai décidé d'en faire un autre en investissant la moitié de ma rémunération fixe dans le capital d'Air France-KLM"

Je m'investis parce que je pense que nous pouvons gagner sur notre marché et devenir numéro un, mais aussi parce que je veux vous montrer mon engagement".

Une des premières actions de Benjamin Smith aux commandes d'Air France-KLM depuis ce lundi , relève de l'opération séduction. Dans une vidéo interne, il annonce à ses nouveaux collaborateurs qu'il va investir la moitié de sa rémunération dans le capital de l'entreprise, soit 450.000 euros par an., explique-t-il et ajoute ensuite "Outre booster la confiance des salariés, le nouveau patron du groupe franco-néerlandais veut sûrement apaiser les tensions. Sa rémunération – le triple de celle de son prédécesseur – avait, en effet, fait polémique au sein de l'entreprise. Il pourrait toucher jusqu'à 4,25 millions d'euros par an (dont 900.000 euros de rémunération fixe) en fonction des résultats de l'entreprise.