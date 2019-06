Best Western ouvre un hôtel à Antibes

C’est dans le centre-ville d’Antibes, à quelques minutes à pied du bord de mer, que Best Western vient d’ouvrir un nouvel établissement. Dans un "équipement moderne", le mobilier et la décoration sont d’inspiration Art Déco. L’hôtel dispose de 56 chambres, réparties dans les 5 catégories suivantes :



-Classique (pour 1 à 3 personnes)

- Classique famille (pour 1 à 4 personnes)

- Prestige, avec vue sur la Méditerranée (pour 1 à 3 personnes)

- Supérieure terrasse, vue sur mer avec terrasse (pour 1 à 2 personnes)

- Junior suite (1 seule dans l’hôtel), chambre avec salon séparé, et une terrasse de 17 m2 (pour 1 à 4 personnes)



L’hôtel dispose également d’une salle plénière de 50 m2, d’un business corner, d’un espace bien-être (massages et soins esthétiques), d’un bar à vins, d’un pressing, d’une e-conciergerie et d’un service de billetterie. Un parking couvert de 2 étages est également à disposition de la clientèle.