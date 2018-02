Biarritz : +4,88% de trafic passagers en 2017

L'aéroport de Biarritz a géré 1,19 million de passagers en 2017, soit une hausse de trafic de 4,88%. La croissance a été principalement portée par les voyageurs internationaux (+12,19%). Genève qui est desservie par 3 opérateurs, affiche la plus forte progression (+12,7%). Elle est suivie par la Scandinavie (+11,16%) et Londres (Luton, Gatwick, Stansted et Heathrow : +8,9%).Avec 885 185 voyageurs, le segment domestique enregistre une hausse de 2,65%. Si Orly est en repli (-4,54%), Paris CDG présente de bons résultats (Air France : 89 540 voyageurs, +25.20% ; pour Easyjet 163 364 voyageurs, +12.79%)La plate-forme proposera Nice avec Easyjet, du 25 juin au 31 août, 2 fois par semaine (lundi, vendredi). La compagnie fête ses 10 ans de présence à Biarritz cette année, il s’agit du deuxième opérateur sur la plate-forme derrière Air France et devant Ryanair. La compagnie britannique lancera également Berlin du 3 août au 26 octobre, 2 fois par semaine (lundi, vendredi).La plate-forme sera reliée à Marseille avec Volotea du 19 avril au 5 novembre, 2 fois par semaine (lundi, jeudi) tandis que IG Avion ouvrira la liaison saisonnière Châteauroux le 16 juin (2 fréquences hebdomadaires : mercredi, samedi).En revanche, British Airways stoppe sa liaison Biarritz – Londres Heathrow lancée en 2016. De plus, si Genève n'est plus desservie par la défunte Etihad Regional, Swiss va augmenter l’offre en sièges en proposant jusqu’à 3 vols par semaine du 26 juin au 25 octobre (mardi, jeudi, dimanche).En outre, Easyjet prévoit d'élargir la période de vols vers Lille de fin mars à fin octobre. Air France compte ajouter 1 vol supplémentaire par jour sur Paris CDG du 16 juillet au 02 septembre tandis que SAS augmentera la fréquence de Stockholm de 2 à 3 vols par semaine du 22 juin au 10 août (mardi, mercredi, vendredi).