Biélorussie : la durée de séjour sans visa double en 2018

Les voyageurs internationaux de 80 pays, notamment tous les États membres de l’UE, pourront en 2018 profiter d’une durée de séjour sans visa de 10 jours s’ils atterrissent à l’Aéroport International de Minsk (Minsk II). Pour bénéficier de ce dispositif, il y a un impératif : il faut que les visiteurs n’arrivent pas par un vol en provenance de Russie et ne poursuivent pas leur voyage vers celui-ci.



Pour mémoire, il est actuellement demandé aux voyageurs de présenter plusieurs pièces pour profiter de cette exemption de visa :

- un passeport valable au minimum trois mois après le retour

- une attestation d’assurance médicale et rapatriement nominative (avec un montant de couverture s’élevant au moins à 10 000€)

- une somme équivalente à 46 roubles biélorusses par jour de séjour sur le territoire biélorusse



De plus, Minsk accueillera la deuxième édition des Jeux Européens en 2019. Le gouvernement biélorusse envisage d’augmenter à cette occasion la durée de l’exemption de visa jusqu’à 30 jours pour les participants au Jeux (sur présentation d’une accréditation) ainsi que pour les 80 nationalités actuellement éligibles à cette simplification.