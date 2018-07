Bientôt des trains low-cost Paris – Londres ?

"Le marché ferroviaire est prêt pour voir cohabiter des offres bon marché et premium"

"La recette est simple : il faut prévoir des départs et arrivées dans des gares périphériques et utiliser les voies des anciennes lignes, moins rapides mais où les péages sont moins chers"

La mise en œuvre de projets ferroviaires est toujours extrêmement longue. Si une nouvelle compagnie se lance sur le low cost Paris-Londres, il faudra compter au moins 18 mois avant qu'elle soit opérationnelle"

Les voyageurs d'affaires pourraient bientôt d'emprunter le tunnel sous la Manche avec un produit low-cost pour faire des économies sur leurs déplacements professionnels entre Paris et Londres. Selon le Journal du Dimanche , le gestionnaire de l'infrastructure - Getlink - a réalisé une étude sur la possibilité de développer une offre à bas coût, à l'image d'Ouigo et Izy.Pour le cabinet chargé du rapport, pas de doute, le projet est intéressant.estime l'étude, ajoutant ensuite :Le train low-cost pourrait ainsi avoir pour point de départ et d'arrivée Roissy-Charles-de-Gaulle et Stratford, ville située dans la banlieue de Londres.Avec ce modèle, les frais de fonctionnement de la ligne Paris – Londres seraient 25% à 30% aux coûts d'exploitation de la ligne d'Eurostar. En revanche, point noir pour les voyageurs d'affaires pressés, cette offre proposerait des temps de trajet plus longs : 3h au lieu de 2h20.Selon Getlink, plusieurs compagnies ferroviaires pourraient relever le défi au vu de leur expérience : la SNCF, Thalys, Italo et Virgin Train. ", prévient le gestionnaire du tunnel. Toutefois, ce temps pourrait être ramené à 6 mois si Eurostar se lançait dans la course au low-cost.