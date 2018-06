Bientôt des vols réguliers au départ de l'aéroport d'Orléans ?

"on ne pourra jamais accueillir ici les Airbus EasyJet ou Ryanair. Il leur faut bien 2.000 mètres de piste".

"deux à trois liaisons par semaine"

"On va tout faire pour, mais ce n’est pas gagné d’avance. L’aviation commerciale est un univers ultra-concurrentiel"

"Il existe une réelle volonté politique de notre part de développer, demain, une à deux lignes régulières. Mais de là dire que ça se fera sous trois ans..."

L'aéroport d'Orléans a allongé sa piste de 1400m à 1600m. L'agrandissement et la modernisation du tarmac ont nécessité un investissement de plus de deux millions d'euros de la part du département du Loiret.Lors de l'inauguration de la piste, Jean-François Vassal - directeur de la plate-forme rebaptisée Aéroport Orléans Loire Valley – a reconnuToutefois, il espère avec sa nouvelle installation séduire les compagnies opératrices d'appareils d'une capacité inférieure à 100 passagers de type Q-400 de Bombardier ou ATR comme par exemple Flybe.Il a confié à La République du Centre qu'il aimerait pouvoir proposerd'ici 3 ans vers des destinations européennes - comme le Royaume-Uni, Amsterdam et Lisbonne - ou domestiques comme la Corse.Interrogé également sur le sujet, Frédéric Néraud, président du syndicat Smaedaol gestionnaire de l’installation, précise :, ajoutant :