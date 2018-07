Bientôt un tramway entre l'aéroport Roland Garros et St Denis ?

Les autorités réunionnaises planchent actuellement sur la possibilité de construire d'un tramway entre l'aéroport et Saint Denis de la Réunion. L'objectif de ce projet serait entre autres d'absorber une partie des 3 millions de passagers annuels attendus sur la plate-forme en 2030, car le réseau routier actuel ne pourra pas supporter seul un tel flux.Jean-Pierre Marchau, secrétaire régional d’Europe Écologie les Verts et président de la commission transports et déplacements à la CINOR, a évoqué le dossier au micro de Lundi Politique, émission animée par Gaël Le Dantec sur Réunion la 1ère . Le projet de ligne de tramway aéroport – Saint Denis est évoqué à partir de la 33e minuteL'élu a ensuite précisé au site ImazPress que ce projet devrait nécessiter un financement de 350 millions d'euros et pourrait - s'il est validé - sortir de terre d'ici 3 à 4 ans.