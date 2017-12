Bientôt une vignette auto pour financer l'entretien des routes ?

Les experts missionnés par la ministre des transports planchent sur la création d'une nouvelle vignette automobile dont l'objectif serait de financer l'entretien des routes françaises. Hervé Maurey, sénateur (UDI) de l'Eure et membre du comité explique : " Notre réseau routier est en danger. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. " Il souligne : "Les trains payent une redevance à SNCF Réseau pour l'usure des rails, mais les véhicules légers passent et repassent sur les routes sans rien verser."



Afin de récupérer 3 à 5 milliards d'euros par an, le Parisien estime que la vignette devrait coûter entre 75 et 125€/véhicule. Joint par FranceInfo, le ministère des Transports a démenti l'information indiquant "Il n'a tout simplement jamais été envisagé d'instaurer une vignette sur les automobilistes".



Il est vrai que pour le moment la vignette n'est qu'une des mesures envisagées par les experts, ils envisagent d'autres mesures possibles comme augmenter la taxe sur l'essence, facturer au kilomètre la circulation des camions comme des voitures...



Le fruit de leur travail et de leurs réflexions doit être présenté en janvier prochain.