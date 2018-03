Billettiste Affaires H/F

Vos missions :



Au sein du plateau, vous serez rattaché(e) au responsable du plateau au service opérationnel.

- Gestion des appels / mails des clients

- Conseil aux clients dans les différentes prestations demandées (air, fer, voiture, hôtel)

- Traitement des réservations en respectant la politique voyages de l'entreprise

- Gestion des profils

- Support 1er niveau (STB)

- Documents échangés

- Facturation



Profil souhaité :



Vous justifiez d'une expérience réussie dans la billetterie en agence de voyages et maîtrisez les outils informatiques nécessaires à la vente (Amadeus, sites B to B, centrales hôtelières, logiciel Viaxoft apprécié).



Infos pratiques :



Contrat : CDI 39h

Salaire : Fixe + Variable à déterminer selon le profil

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI à Paris 11ème/ Paris 8ème / Orsay 91.

Déplacements fréquents ? : Non



Merci d’adresser vos candidatures par mail à rh@jancarthier.fr



Ci dessous la fiche PDF de présentation du poste