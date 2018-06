Billettiste confirmé(e) pour VoyagExpert

Autonomes et responsables de vos clients, vous redécouvrez le plaisir d’un vrai métier de conseiller voyage et de relation personnalisée avec vos clients.-Conseil client-Tarification-Contrôle des réservations et de sa qualité -ReportingIntéressement (jusqu’à 3 mois de salaire) mutuelle gratuite et jours de congés supplémentaires sauront valoriser votre travail à sa juste valeur.Ce poste requiert de la polyvalence, et de l'autonomie. Une formation en interne vous sera proposée.Poste à pourvoir immédiatement.Lieu de travail : Saint Nazaire (centre-ville).Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à: eblin@voyagexpert.fr