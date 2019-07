Bison Futé : de grosses difficultés prévues pour ce 3ème week-end de départs en vacances

La journée est classée ROUGE dans le sens des départs et ORANGE dans le sens des retours. Bison Futé annonce des difficultés de circulation dans les deux sens. Ce sera le cas, notamment, dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7, et sur l’autoroute A9 le long de la Méditerranée. Dans le sens des départs, Bison futé conseille de :

-quitter les grandes métropoles avant 9h

-éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 8h à 19h

-éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 7h à 15h

-éviter l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 7h à 19h

-éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 15h.



L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 8h à 12h et de 14h à 18h (attente supérieure à 30 min), encore plus de 12h à 14h (attente supérieure à 1 heure). La circulation sera dense sur l’autoroute A6 dans le sens Beaune-Lyon de 9h à 12h, ainsi que à hauteur de Fleury vers la province. Dans le sens des retours, mieux vaut :

-éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 16h

-éviter l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9h à 15h.





L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera compliqué de 14h à 20h (attente supérieure à 30 minutes).