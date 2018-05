Bison Futé : dimanche rouge pour les retours

Bison Futé estime que le dimanche 13 mai concentrera l’ensemble des retours après cette "golden week" comportant deux jours fériés. Ainsi dans le sens des RETOURS, Dimanche 13 mai est classé ROUGE au niveau national



La circulation sera dense, dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10).



L’A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 12h00



Dans le détail, les difficultés attendues par Bison Futé sont :

Depuis la Normandie,

- sur l’A13 entre Caen et Paris de 12 heures à 18 heures.



Depuis la Bretagne,

- sur l’A11 entre Nantes et Le Mans de 15 heures et 19 heures et entre Le Mansà Paris de 15 heures et 21heures.



Sur l’itinéraire sud-nord qui va de l’Espagne vers Paris via Bordeaux,

- sur l’A10 entre Bordeaux et Orléans de 11 heures à 18 heures et entre Orléans et Paris de 14 heures à 21 heures,

- sur les axes de contournement et rocades de Bordeaux.



Sur l’itinéraire sud-nord qui va de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord,

- sur l’A6 au niveau d’Auxerre,

- sur l’A7 entre Orange et Lyon de 10 heures et 22 heures,

- sur l’A8 au niveau d’Aix-en-Provence de 10 heures à 20 heures,

- sur l’A9 entre Narbonne et Orange de 10 heures à 19 heures,

- sur l’A61 entre Narbonne et Toulouse de 14 heures à 21 heures.



En région Auvergne-Rhône-Alpes,

- sur les axes de contournement et rocades de Lyon et le tunnel sous Fourvière, Grenoble,

Clermont-Ferrand et Saint-Étienne entre 10 heures et 12 heures.



Sur les itinéraires de traversée du Massif Central,

- sur l’A71 entre Vierzon et Orléans de 15 heures et 20 heures et au niveau de Clermont-Ferrand.



Par ailleurs, des ralentissements sont également attendus dans les grandes métropoles et leur périphérie (Lyon, Montpellier, Aix-en- Provence, Nice, Toulouse, Bordeaux).