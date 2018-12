British : un nouveau siège Business pour le futur A350

"un petit nombre de B777 modernisés"

L'année 2019 de British Airways sera marquée par l'arrivée de l'A350 dans sa flotte. L'avion, attendu pour le second trimestre, proposera un nouveau siège business.Selon le site PaddleYourOwnKanoo , la compagnie aérienne britannique aurait choisi le siège VantageXL du fabriquant Thompson Aerospace. Ce fauteuil peut actuellement être vu dans les cabines des transporteurs SAS, South African Airways et Delta Air Lines ou encore dans le Dreamliner de Qantas.Dans sa forme la plus simple, le siège répond à deux demandes importantes des voyageurs d'affaires : un accès direct à l'allée et de grands rangements. Mais d'autres éléments devraient rejoindre cette liste. La compagnie aurait, en effet, l'intention de demander plusieurs modifications pour avoir une nouvelle classe affaires sur-mesure.Après avoir reçu de vives critiques lors de l' optimisation de ses services en 2017, British Airways avait annoncé un programme d’investissement de 4,5 milliards de livres sterling (5,1 milliards d’euros) sur 5 ans pour améliorer l'expérience client. Malgré ce plan, il est prévu pour le moment d'installer les nouveaux sièges Affaires que sur les nouveaux A350 et