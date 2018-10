British Airways : le nombre de victimes du vol de données revu à la hausse

Début septembre, British Airways avait révélé que les données personnelles et financières de 380 000 clients ayant effectué des réservations sur son site web ou son application entre les 21 août et 5 septembre, avaient été volées. Si l'enquête a montré finalement que seulement 244 000 transactions étaient concernées, elle a mis en lumière un autre vol.En effet, la compagnie a découvert que les informations personnelles de 185 000 clients ayant acheté des billets entre les 21 avril et 28 juillet, avaient aussi été dérobées. Concernant cette attaque, les pirates ont obtenu l'ensemble des données financières pour 77 000 clients, et à toutes les information sauf le code sécurisé à trois chiffres pour 108.000 autres.Au total, le nombre de transactions concernées par les attaques informatiques du printemps et de la rentrée atteint ainsi 429 000.