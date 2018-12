British Airways : les syndicats unissent leurs forces pour réclamer une hausse des salaires

"British Airways continue à réaliser des résultats financiers extraordinaires"

"Au cours d'une remarquable transformation, la compagnie aérienne est passée d'une perte d'exploitation de 230 M £ en 2009 à un bénéfice de 1,8 M £ en 2017, avec des résultats encore meilleurs prévus pour 2018. Le personnel de BA a apporté une contribution essentielle à cette réussite en apportant le changement et en augmentant la productivité"

"Cependant, British Airways a laissé se développer une culture dans laquelle les employés sont déconnectés du succès de l'entreprise, une source de préoccupation pour une compagnie de classe mondiale basée sur le service à la clientèle. La demande salariale commune des syndicats est faite pour rétablir ce lien entre le succès financier de la compagnie et le salaire du personnel".

Les syndicats BALPA, Unite et GMB ont des demandes similaires. Ils veulent que les salariés de British Airways profitent également du succès financier de la compagnie aérienne.Les trois organisations travaillent ensemble pour réclamer une amélioration salariale à partir de janvier 2019 ainsi qu'un meilleur arrangement concernant la participation aux bénéfices et l'introduction d'un système d'actionnariat des employés.Les représentants des syndicats John Moore ( BALPA), Oliver Richardson (Unite) et Mick Rix (GMB) mettent en avant dans un courrier commun. Ils ajoutentpuis ils concluentSelon les syndicalistes, des négociations devraient être entamées ce mois-ci.British Airways a fait face l'année dernière à une longue grève de ses PNC sous contrat Mixed fleet . Les salaires étaient déjà le principal sujet de ce conflit qui a duré 85 jours.