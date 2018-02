British Airways donne accès à de nouveaux lounges à Innsbruck, Ibiza et Séville

Les voyageurs d'affaires, passagers business ou clients fréquents de British Airways, vont pouvoir patienter dans plus de confort avant le décollage aux aéroports d'Innsbruck, Ibiza et Seville. La compagnie a noué des accords avec des salons de partenaire permettant à ses passagers Business et membres du programme de fidélisation d'y accéder.



Nourritures boissons et wifi sont disponibles dans ces installations.



Par ailleurs, la compagnie britannique travaille actuellement sur la rénovations de son salon du Terminal 7 de New York JFK. Elle compte aussi ouvrir de nouveaux lounges à Aberdeen et Rome dans les prochains mois. De plus, elle planche sur la modernisation de ses salons de San Francisco, Johannesburg, Chicago et Heathrow.